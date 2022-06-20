Güney Afrikalı polis, şüpheli sandığı 10 yaşındaki oğlunu vurdu - Haberler

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Güney Afrikalı polis, şüpheli sandığı 10 yaşındaki oğlunu vurdu

AA - Murat Özgür Güvendik - Güncel
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Güney Afrikalı polis, şüpheli sandığı 10 yaşındaki oğlunu vurdu

Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal eyaletinde, polis memuru, evine girmeye çalışan şüpheli sandığı 10 yaşındaki oğlunu ateş ederek öldürdü.

Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal eyaletinde, polis memuru, evine girmeye çalışan şüpheli sandığı 10 yaşındaki oğlunu ateş ederek öldürdü.

IOL'in haberine göre, Durban kentindeki Manor Gardens bölgesinde dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, ismi açıklanmayan polis memuru, evinden gelen gürültülere uyanarak aşağı kata koştuğunda, evinin penceresinde şüpheli bir şahıs olduğunu gördü.

Bunun üzerine silahıyla penceredeki şüpheliye ateş açan polis memuru, daha sonra, vurduğu kişinin 10 yaşındaki oğlu olduğunu fark etti.

Göğsünden ve ayağından yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KwaZulu Natal Eyaleti Polis Sözcüsü Tuğgeneral Jay Naicker, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Mayville polisi, Manor Gardens'ta 10 yaşındaki bir çocuğun vurulduğu bir eve çağrıldı. Çocuk hastaneye kaldırıldı ve vardıklarında öldüğü açıklandı." ifadesini kullandı.

AA / Murat Özgür Güvendik - Güncel

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