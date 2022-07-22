Güney Afrikalı belediye başkanı, evine giren soyguncular tarafından öldürüldü Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Limpopo eyaletinin Collins Chabane kenti belediye başkanı Moses Maluleke, evine giren soyguncular tarafından vurularak öldürüldü. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Limpopo eyaletinin Collins Chabane kenti belediye başkanı Moses Maluleke, evine giren soyguncular tarafından vurularak öldürüldü. Polis sözcüsü Albay Athlenda Mathe yaptığı açıklamada, dün akşam saat 19.00 sularında, silahlı üç kişinin soygun amacıyla Maluleke'nin Saselamani köyündeki evine girdiğini, belediye başkanından para isteyen soyguncuların bu istekleri reddedilince 56 yaşındaki Maluleke ile 18 yaşındaki oğluna ateş açtığını anlattı. Belediye Başkanı Maluleke olay yerinde hayatını kaybederken, saldırıda yaralanan oğul Maluleke hastaneye kaldırıldı. Polis, katillerin 72 saat içinde yakalanması hedefiyle geniş çaplı operasyon başlattı. AA / Murat Özgür Güvendik - Güncel Güncel Haberler

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