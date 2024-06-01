Üye Girişi
Haberler

Güney Afrikalı Asker KDC'de Saldırıda Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) isyancılara karşı mücadele eden Güney Afrikalı askerlere yönelik saldırıda bir askerin hayatını kaybettiği, 13'ünün de yaralandığı bildirildi. Güney Afrika ordusundan yapılan açıklamada, KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren isyancı 23 Mart Hareketi (M23) tarafından güvenlik güçlerine yönelik silahlı saldırı düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) isyancılara karşı mücadele eden Güney Afrikalı askerlere yönelik saldırıda bir askerin hayatını kaybettiği, 13'ünün de yaralandığı bildirildi.

Güney Afrika ordusundan yapılan açıklamada, KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren isyancı 23 Mart Hareketi (M23) tarafından güvenlik güçlerine yönelik silahlı saldırı düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, saldırıda Güney Afrikalı bir askerin öldüğü, 13'ünün de yaralandığı belirtildi.

Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) çatısı altında, KDC'de isyancılarla mücadele eden Güney Afrika ordusuna ait 2 askeri aracın da imha edildiği kaydedildi.

KDC'nin doğusunda altın, koltan ve kobalt gibi mineraller açısından zengin olan bölgede faaliyet gösteren isyancı M23'ün Kasım 2021'de tekrar başlayan saldırıları, bölgede yaşayan binlerce sivilin yerinden edilmesine ve Ruanda ile KDC arasında krize neden olmuştu.

SADC'yi oluşturan 16 üye ülke, Mayıs 2023'te isyancılarla mücadele için KDC'ye asker gönderme kararı almıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Güney Afrika 23 Mart Dünya Güncel Haberler

Beklenen açıklama geldi! Jose Mourinho resmen Fenerbahçe'de

Beklenen açıklama geldi! Jose Mourinho resmen Fenerbahçe'de

 Zorunlu askerlik devam edecek mi? Bakan Güler, tartışmalara noktayı koydu

Zorunlu askerlik devam edecek mi? Bakan Güler, tartışmalara noktayı koydu

 Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller hayatını kaybetti

Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller hayatını kaybetti

 Ekmek bıçaklı vahşet! Eve köpek getirdiği için kavga ettiği oğlunu öldürdü

Ekmek bıçaklı vahşet! Eve köpek getirdiği için kavga ettiği oğlunu öldürdü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title