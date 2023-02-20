Güney Afrikalı arama kurtarma ekibi, Cape Town'da çiçeklerle karşılandı Güncel Haberler Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerde arama kurtarma çalışmalarına katıldıktan sonra ülkelerine dönen Güney Afrikalı ekip, Cape Town'daki havalimanında çiçekler ve alkışlarla karşılandı. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerde arama kurtarma çalışmalarına katıldıktan sonra ülkelerine dönen Güney Afrikalı ekip, Cape Town'daki havalimanında çiçekler ve alkışlarla karşılandı. Ekibi karşılayan Türkiye'nin Cape Town Başkonsolosu Sinan Yeşildağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremlerin hemen ardından Türkiye'ye giden Güney Afrikalı yardım kuruluşu Gift of the Givers'a bağlı 8 kişilik arama kurtarma ekibinin ülkeye döndüğünü söyledi. Yeşildağ, ekibin Cape Town Uluslararası Havalimanı'nda Türk ve Güney Afrikalılardan oluşan kalabalık bir grup tarafından çiçekler ve alkışlar eşliğinde karşılandığını belirtti. Başkonsolos Yeşildağ, Western Cape Eyaleti Başbakanı Alen Winde'nin de arama kurtarma ekibini karşılayanlar arasında olduğunu aktardı. Güney Afrikalı ekip, Hatay şehrindeki arama kurtarma faaliyetlerine katılmıştı. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Elbistan Türkiye Güncel Haberler

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