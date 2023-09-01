Güney Afrikalı aktivist İmam Harun'un torunu Türkiye Burslarıyla öğrenim görecek

Türkiye'de "İmam Harun" olarak tanınan ve 54 yıl önce gözaltında ölen Güney Afrikalı ırkçılık karşıtı aktivist Abdullah Haron'un torunu Zayn Haron, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) Türkiye Burslarıyla öğrenim görecek.

Türkiye'de "İmam Harun" olarak tanınan ve 54 yıl önce gözaltında ölen Güney Afrikalı ırkçılık karşıtı aktivist Abdullah Haron'un torunu Zayn Haron, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) Türkiye Burslarıyla öğrenim görecek.

Türkiye'nin Cape Town Başkonsolosluğunca X sosyal medya platformundan "Apartheid rejimi tarafından şehit edilen aktivist İmam Harun'un torunu Zayn Haron, YTB'nin Türkiye Burslarıyla Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde öğrenim görecek." paylaşımında bulunuldu.

İmam Harun

Abdullah Haron, 1924 yılında Cape Town'un varoşlarında dünyaya geldi. 1960'larda apartheid karşıtı mücadelenin önemli isimlerinden biri haline gelen Haron, o dönem rejim tarafından öldürülen, hapsedilen ve sürülen kişilerin ailelerine maddi yardım faaliyetleri yürütüyordu.

Faaliyetlerini takip eden apartheid polisince 1969'da gözaltına alınan Haron, 123 gün tutulduğu karakolda hayatını kaybetmişti. Apartheid polisi Harun'un "merdivenden düşerek" öldüğünü ileri sürmüştü.

Haron'un 54 yıl önce gözaltında ölümüne ilişkin yeniden açılan soruşturma davasını Türkiye'den gelen bir hukukçu ekibi de takip etmişti.