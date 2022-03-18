Güney Afrika ve Brezilya'da HIV enfeksiyonu uzun süre etkili aşılarla önlenecek

Aıds hastalığına neden olan HIV virüsünün yaygın olarak görüldüğü Güney Afrika ve Brezilya'da virüsün yayılmasını önlemek için Cenevre merkezli uluslararası sağlık kuruluşu UNITAID tarafından uzun süre etkili aşı geliştirildi.

UNITAID'in Sözcüsü Herve Verhoosel, Birleşmiş Milletler'in (BM) Cenevre Ofisi'ndeki basın toplantısında, projeye ilişkin detayları paylaştı.

Verhoosel, "yeni geliştirilen aşının insan vücudunda 8 hafta boyunca etki göstereceğini" belirterek, bu aşıların, HIV'e karşı ağızdan günlük alınan temas sonrası profilaksi (PrEP) haplarına alternatif niteliğinde olacağını vurguladı.

UNITAID'in aşı programının Brezilya'da transseksüel nüfusun yüzde 30'u ile erkeklerin yüzde 18'ine uygulanacağı bilgisini paylaşan Verhoosel, Güney Afrika'da ise HIV riski en yüksek olan ergen kız ve yetişkin kadınların aşılanacağını ifade etti.

Verhoosel, HIV'in yayılmasını önlemek üzere BM'nin küresel PrEP hapı kullanımını artırma planını hatırlatarak, "PrEP'lerin yüksek koruma sağlamasına rağmen kullanımlar az oldu. 2020'ye kadar yeni HIV enfeksiyonlarını azaltma hedefi üçte iki oranda tutturulamadı." dedi.

Yeni aşı üretiminin HIV'in önlenmesine dair çığır açıcı nitelikte olabileceğini vurgulayan Verhoosel, "Küresel tedariklerin bütçeye uygun şekilde gecikme olmadan sağlanması gerekmektedir." uyarısında bulundu.

" Brezilya, bu önleyici tedaviden faydalanan ilk ülkelerden biri olacak"

Verhoosel'in duyurusunun ardından açıklama yapan Brezilya Sağlık Bakanı Marcelo Queiroga, UNITAID'in projesini desteklediğini belirterek, "HIV oranının en yüksek olduğu ülkelerden Brezilya, bu önleyici tedaviden faydalanan ilk ülkelerden biri olacak." dedi.

Brezilya ve Güney Afrika, AIDS hastalığına yol açan HIV virüsünün en yaygın görüldüğü ülkeler olarak biliniyor. Bu kapsamda Brezilya'da 9,3 milyon ve Güney Afrika'da 7,8 milyon kişi bu virüsü taşıyor.