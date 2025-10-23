Güney Afrika, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail Konusundaki Danışma Görüşünü Memnuniyetle Karşıladı

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD), İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarına yönelik kısıtlamalarının hukuki sonuçlarını değerlendiren danışma görüşünü memnuniyetle karşıladı.

Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Güney Afrika hükümetinin UAD'nin İsrail'e ilişkin danışma görüşünden memnuniyet duyduğu belirtilerek, "Divan'ın danışma görüşü, İsrail'in bağlayıcı uluslararası hukuk kapsamındaki mevcut yükümlülüklerini yetkili biçimde yorumlamış ve teyit etmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, UAD'nin görüşünün, İsrail'in Filistinli sivilleri aç bırakamayacağını, temel ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlü olduğunu ve BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) dahil BM kurumlarına yönelik tek taraflı kısıtlamaların uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladığına dikkati çekildi.

İsrail'in insani yardım operasyonlarını engelleyen kısıtlamalarının, uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülükleriyle çeliştiğinin vurgulandığı açıklamada, "İşgalci güç olarak İsrail, UNRWA'yı yasaklayan yasa gibi iç hukuk düzenlemelerini işgal altındaki Filistin topraklarına genişletmekten menedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, çatışmanın tüm taraflarının, uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası insan hakları hukuku da dahil olmak üzere uluslararası hukuk kapsamındaki taahhütlerini istisnasız ve her zaman yerine getirmek zorunda olduğu hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Divan tarafından da doğrulandığı üzere Güney Afrika, kalıcı bölgesel barış ve istikrarın temel taşının, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkının adil ve kapsayıcı bir süreçle tam olarak gerçekleştirilmesinde yattığını savunmaktadır."

UAD'nin danışma kararı

UAD, dün açıkladığı tavsiye niteliğindeki danışma görüşünde İsrail'in, UNRWA'nın Gazze'ye insani yardım sağlamasına izin vermekle yasal olarak yükümlü olduğunu bildirmişti.

İsrail, bölgedeki en büyük yardım kuruluşu olan UNRWA'nın mart ayından bu yana Gazze'ye yardım ulaştırmasına izin vermiyor.

Tel Aviv yönetiminin Gazze'ye insani yardım girişine yasak getirdiği UNRWA'nın elinde binlerce tırı dolduracak kadar yardım malzemesi bulunduğu ve bunun Gazze'deki Filistinlilerin tamamının 3 aylık gıda ihtiyacını karşılayabilecek seviyede olduğu belirtiliyor.