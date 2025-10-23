Haberler

Güney Afrika, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail Konusundaki Danışma Görüşünü Memnuniyetle Karşıladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Afrika Cumhuriyeti, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) İsrail'in Birleşmiş Milletler kuruluşlarına yönelik kısıtlamalarının hukuki sonuçlarını değerlendiren danışma görüşüne olumlu yanıt verdi ve İsrail'in uluslararası hukuktaki yükümlülüklerine dikkat çekti.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD), İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarına yönelik kısıtlamalarının hukuki sonuçlarını değerlendiren danışma görüşünü memnuniyetle karşıladı.

Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Güney Afrika hükümetinin UAD'nin İsrail'e ilişkin danışma görüşünden memnuniyet duyduğu belirtilerek, "Divan'ın danışma görüşü, İsrail'in bağlayıcı uluslararası hukuk kapsamındaki mevcut yükümlülüklerini yetkili biçimde yorumlamış ve teyit etmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, UAD'nin görüşünün, İsrail'in Filistinli sivilleri aç bırakamayacağını, temel ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlü olduğunu ve BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) dahil BM kurumlarına yönelik tek taraflı kısıtlamaların uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladığına dikkati çekildi.

İsrail'in insani yardım operasyonlarını engelleyen kısıtlamalarının, uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülükleriyle çeliştiğinin vurgulandığı açıklamada, "İşgalci güç olarak İsrail, UNRWA'yı yasaklayan yasa gibi iç hukuk düzenlemelerini işgal altındaki Filistin topraklarına genişletmekten menedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, çatışmanın tüm taraflarının, uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası insan hakları hukuku da dahil olmak üzere uluslararası hukuk kapsamındaki taahhütlerini istisnasız ve her zaman yerine getirmek zorunda olduğu hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Divan tarafından da doğrulandığı üzere Güney Afrika, kalıcı bölgesel barış ve istikrarın temel taşının, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkının adil ve kapsayıcı bir süreçle tam olarak gerçekleştirilmesinde yattığını savunmaktadır."

UAD'nin danışma kararı

UAD, dün açıkladığı tavsiye niteliğindeki danışma görüşünde İsrail'in, UNRWA'nın Gazze'ye insani yardım sağlamasına izin vermekle yasal olarak yükümlü olduğunu bildirmişti.

İsrail, bölgedeki en büyük yardım kuruluşu olan UNRWA'nın mart ayından bu yana Gazze'ye yardım ulaştırmasına izin vermiyor.

Tel Aviv yönetiminin Gazze'ye insani yardım girişine yasak getirdiği UNRWA'nın elinde binlerce tırı dolduracak kadar yardım malzemesi bulunduğu ve bunun Gazze'deki Filistinlilerin tamamının 3 aylık gıda ihtiyacını karşılayabilecek seviyede olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA / Murat Özgür Güvendik - Güncel
Selin yıkıp geçtiği Foça'da yaşlı adam kayıp

Selin yıkıp geçtiği ilçeden kahreden haber geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihat Kahveci'den bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro verirler

Bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro'ya satarlar
Kerem Aktürkoğlu eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti

Kerem, eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti
26 yıllık sponsorunu kaybeden Karşıyaka'da Hakan Safi sürprizi

Efsane kulübün imdadına yetişecek
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Nihat Kahveci'den bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro verirler

Bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro'ya satarlar
Üniversitede kadın cinayeti! Fakülte önünde eski eşini katletti

Üniversitede cinayet! Kampüse pompalı ile girip katletti
Abdullah Öcalan'a neden 'kurucu önder' dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi

Öcalan'a neden "kurucu önder" dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi
Otomobildeki sır ölümden yasak aşk çıktı! Aynı evde basmış

Otomobildeki sır ölümden yasak aşk çıktı! Aynı evde basmış
Gelecekte yeniden aday olacak deniyordu! Ali Koç'tan bomba hamle

Gelecekte yine aday olacak deniyordu! Ali Koç'tan bomba hamle
Şampiyonlar Ligi maçı sonrası dünyanın konuştuğu an! Arda'nın yüzü şekilden şekle girdi

Şampiyonlar Ligi maçı sonrası Arda'nın yüzü şekilden şekle girdi
MKE Ankaragücü'nün yeni başkanı belli oldu

115 yaşındaki tarihi kulübün yeni başkanı oldu
Ünlü Oyuncu Neşe Aksoy 62 yaşında hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın sevilen yıldızından acı haber
Ayder Yaylası'nda hayrete düşüren görüntü! Uzaktan gören mezar sanıyor, yanına giden şok oluyor

Uzaktan gören mezar sanıyor, yanına giden şok oluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.