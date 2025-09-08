Güney Afrika, Trump'ın G20 Zirvesi'ne Katılmama Kararını Memnuniyetle Karşıladı

CAPE Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Ronald Lamola, ABD Başkanı Donald Trump'ın kasım ayında Johannesburg'da düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne katılmayıp, yerine Başkan Yardımcısı JD Vance'i gönderme kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Lamola, devlet televizyonu SABC'ye yaptığı açıklamada, Trump'ın zirveye katılmama kararına ilişkin "Başkan Yardımcısı Vance'i Güney Afrika'daki G20'ye katılması için görevlendirmesini memnuniyetle karşılıyoruz ve bu memnuniyet verici bir gelişme çünkü ABD, Başkan Trump'ın gerekli gördüğü herkesi görevlendirebilir ve G20 platformlarında onunla etkileşim kurmayı dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'ın bu kararın gerekçelerini daha iyi açıklayabileceğine inandığını belirten Lamola, "Biz, G20'nin iddialı sonuçlar üretmeye devam edeceğine inanıyoruz. Herhangi bir komplo teorisine kapılmak ya da tahmin yürütmek istemiyoruz." dedi.

Trump, 6 Eylül'de yaptığı açıklamada, bu yıl Güney Afrika'da yapılacak G20 Zirvesi'ne katılmayacağını belirterek, kendisinin yerine Başkan Yardımcısı JD Vance'in bu toplantıda yer alacağını söylemişti.

Trump'ın Güney Afrika yaklaşımı

Trump, Güney Afrika'nın 63 milyonluk nüfusunun yüzde 8'inden fazlasını oluşturan beyazların "siyahların liderliğindeki hükümet tarafından ırk ayrımcılığına" uğradığını iddia ediyor.

Beyaz Saray'dan 7 Şubat'ta yapılan açıklamada, Güney Afrika'nın "2024 tarihli Toprak Kamulaştırma Yasası", İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açtığı "soykırım" davası ve İran ile "yakın ilişkiler" kararı gerekçe gösterilerek, bu ülkeye yönelik yardımlara son verilmesine ilişkin yürütme kararı alındığı belirtilmişti.

Trump, ayrıca Güney Afrika yönetiminin kendilerine kötü davrandığını ileri sürerek, "beyaz Güney Afrikalı çiftçilere" mülteci statüsü verilmesini gündeme getirmişti.

ABD hükümetinin, Güney Afrika'nın yürütme başkenti Pretorya'ya gönderdiği ekiplerin, 8 binden fazla başvuruyu incelemesinin ardından yaklaşık 100 kişiye mülteci statüsü verilmişti.

Trump'ın Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile 21 Mayıs'ta Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmeye "beyazlara soykırım" iddiaları damga vurmuştu.

Görüşme sırasında Ramaphosa'ya, muhalefet partisi lideri Julius Malema'nın "Kill the Boer" (Boerlere ölüm) sloganını attığı bir video izlettiren ve beyaz çiftçilerin mezar ziyaretlerini gösteren görüntüler sunan Trump, ayrıca bazı gazete kupürlerini de delil olarak göstermişti.

"Soykırım" iddialarını reddeden Ramaphosa, Trump'ın beyaz çiftçilerin topraklarının ellerinden alındığı ve öldürüldükleri yönündeki iddialarına karşı çıkmıştı.