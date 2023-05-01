Güney Afrika, Sudan'dan 61 vatandaşını tahliye etti

Güney Afrika Cumhuriyeti, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmaların yaşandığı Sudan'dan, 61 vatandaşını tahliye etti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmaların yaşandığı Sudan'dan, 61 vatandaşını tahliye etti.

Sudan'da bulunduğu tespit edilen 77 Güney Afrika vatandaşından 61'i, 29-30 Nisan'da gerçekleştirilen iki ayrı tahliye uçuşuyla ülkelerine döndü.

Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, 29 Nisan'daki uçuşta 10 Güney Afrika vatandaşı, 30 Nisan'daki uçuşta ise 51 Güney Afrika vatandaşı ile 1 Zimbabve ve 1 Lesotho vatandaşı, Johannesburg'a ulaştı.

Tahliye edilenler, bakanlar tarafından karşılandı

Johannesburg O.R. Tambo Havalimanı'na inen 51 Güney Afrika vatandaşını, Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Naledi Pandor, İçişleri Bakanı Aaron Motsoaledi, Savunma ve Gaziler Bakanı Thandi Modise'den oluşan heyet karşıladı.

Bakan Pandor, burada yaptığı konuşmada, Güney Afrikalı vatandaşların, korkunç çatışmaların arasından tahliye edilmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Bakanlık Sözcüsü Clayson Monyela ise devlet televizyonu SABC'ye verdiği demeçte, Güney Afrikalı diplomatların, vatandaşların tahliyesi için sahada olduklarını, kalan vatandaşların da en kısa sürede tahliye edileceğini ifade etti.

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde, 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.