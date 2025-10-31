Güney Afrika, Sudan'daki Saldırıları Kınadı ve Düşmanlıkların Sona Ermesini İstedi

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti, Sudan'da 30 ayı aşkın süredir orduyla çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından sivillere yönelik düzenlenen saldırıları kınayarak, "düşmanlıkların sona erdirilmesi" çağrısında bulundu.

Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Güney Afrika, (Sudan'da) siviller ve hastaneler de dahil olmak üzere temel altyapıyı kasıtlı hedef alan iğrenç saldırıları kınıyor. Uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası insan hakları hukukunun ciddi ihlallerinin cezasız kalmaması gerektiğini kesin bir dille savunuyoruz." ifadeleri yer aldı.

Sudan'da süregelen şiddet olaylarının, ülke nüfusunun yarısından fazlasının insani yardıma muhtaç hale gelmesine yol açan yıkıcı bir insani felakete yol açtığına dikkati çekilen açıklamada, Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyinin Sudan gündemiyle düzenlediği acil toplantının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Güney Afrika'nın, çatışmanın taraflarını derhal ve koşulsuz olarak düşmanlıkları sona erdirmeye, sağlık personelini koruma önlemleri almaya ve insani yardımların hızlı ve güvenli şekilde akışını sağlama çağrısının yinelendiği açıklamada, "Bu krize dahil olan tüm dış aktörleri ve ülkeleri uluslararası hukuka uymaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Güney Afrika'nın sivillerin önderliğindeki siyasi geçişin yeniden tesis edilmesine öncülük edecek, adil ve kapsayıcı barışa yol açacak güvenilir bir süreci desteklemeye hazır olduğu vurgulandı.

Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkarması ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence etmesi, HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.