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Güney Afrika Spor, Sanat ve Kültür Bakanı Zizi Kodwa Yolsuzluk Suçlamasıyla İstifa Etti

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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınan Spor, Sanat ve Kültür Bakanı Zizi Kodwa'nın istifa ettiği bildirildi. Kodwa, bir kamu hizmet alımı ihalesinde yolsuzluk yaptığı suçlamasıyla gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Ramaphosa'ya yakın bir isim olan Kodwa, suçlamaları reddetti.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınan Spor, Sanat ve Kültür Bakanı Zizi Kodwa'nın istifa ettiği bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Kodwa, hakkında açılan soruşturma kapsamında bir kamu hizmet alımı ihalesinde 1,6 milyon Güney Afrika randı (yaklaşık 85 bin dolar) yolsuzluk yaptığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

Güney Afrika hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Kodwa'nın gözaltına alınmasının ardından istifa ettiği duyuruldu.

Açıklamada, Kodwa'nın kendisine yöneltilen suçlamaları şiddetle reddettiği aktarıldı

Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'ya en yakın isimlerden biri olarak öne çıkan Kodwa, 2014-2017 yılları arasında iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi'nin (ANC) Ulusal Sözcüsü olarak görev yapmıştı.

Kodwa, 2019-2023 yılları arasında Devlet Güvenliği Bakan Yardımcısı olarak görev aldıktan sonra, geçen yıl Spor, Sanat ve Kültür Bakanı olarak atanmıştı.

1,6 milyon randlık yolsuzluğa karışmakla suçlanan Kodwa hakkında, 2022 yılında soruşturma başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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