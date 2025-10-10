Güney Afrika, Somali ve Sudan'dan Gazze Ateşkesine Destek

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti, Somali ve Sudan'ın, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, hükümetin Gazze'deki savaşı sona erdirmek ve kalıcı bir barış sağlamak amacıyla Hamas ile İsrail arasındaki ateşkesi memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

Açıklamada, "Güney Afrika, tüm tarafları müzakereler sırasında mutabık kalınan adımlara bağlı kalmaya ve trajik bir felaket boyutundaki insani durumun sona ermesi ve daha fazla can kaybının önlenmesini sağlayacak güvenilir ve kapsayıcı bir siyasi süreci takip etmeye çağırıyor." ifadesini kullandı.

Rehine ve siyasi tutukluların serbest bırakılmasına ilişkin yapılan söylemlerden memnuniyet duyulduğunu aktarılan açıklamada, garantör devletlerin oynadığı rolü takdir edilerek kuşatma altındaki Gazze'ye çok ihtiyaç duyulan insani yardımın derhal ve engelsiz bir şekilde ulaştırılması çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca Güney Afrika'nın, uzlaşı da dahil olmak üzere barış inşası ve geçiş adaleti konusundaki deneyimlerini paylaşmaya ve ilerideki ulus inşası çabalarına yardımcı olmaya hazır olduğu vurgulandı.

Somali

Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığından yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Somali, bu anlaşmanın Filistin halkının yaşadığı acıları sona erdirecek ve bölgede güvenlik ile istikrarı pekiştirecek adil ve kapsamlı bir barışa giden yolda samimi bir adım olmasını ümit etmektedir."

Açıklamada, Somali'nin Filistin halkının meşru haklarına, özellikle de bağımsız ve egemen bir devlet kurma hakkına olan "sarsılmaz desteği" yinelenerek, insan onurunun korunması, uluslararası hukuka saygının güçlendirilmesi, Filistin meselesinin adil ve kapsamlı biçimde çözümüne yönelik tüm girişimlere tam destek verildiği bildirildi.

Sudan

Sudan Egemenlik Konseyinden yapılan yazılı açıklamada da Gazze'deki ateşkesin memnuniyetle karşılandığı ve desteklendiği belirtilerek, ateşkesin sağlanması ve kalıcı bir sükunetin tesis edilmesi için yorulmadan çalışan bölgesel ve uluslararası aktörlerin bu anlaşmaya ulaşılmasındaki katkılarının takdirle karşılandığı kaydedildi.

Açıklamada, ateşkesin akan kanın durdurulması ve kardeş Filistin halkının çektiği acıların hafifletilmesi yönünde önemli bir adım olarak değerlendirildiğini vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Konsey, Gazze'de barışın sağlanmasının adalet ve insanlık değerlerinin bir zaferi olduğunu, bölgeye güvenlik ve istikrarın yeniden tesis edilmesi ve savaşın yıkımlarının onarılması için gerçek bir fırsat sunduğunu vurgular."