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Güney Afrika Sellerle Mücadele İçin Ulusal Afet Durumu İlan Etti

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Güney Afrika Sellerle Mücadele İçin Ulusal Afet Durumu İlan Etti

JOHANNESBURG, 14 Şubat (Xinhua) -- Güney Afrika hükümeti, ülkenin dokuz eyaletinden yedisinde etkili olan sellerin etkilerine karşı yoğun ve koordineli bir müdahale gerçekleştirmek amacıyla ulusal afet durumu ilan etti.

JOHANNESBURG, 14 Şubat (Xinhua) -- Güney Afrika hükümeti, ülkenin dokuz eyaletinden yedisinde etkili olan sellerin etkilerine karşı yoğun ve koordineli bir müdahale gerçekleştirmek amacıyla ulusal afet durumu ilan etti.

Güney Afrika Cumhurbaşkanlığı'ndan Pazartesi günü geç saatlerde yapılan açıklamada, Ulusal Afet Yönetim Merkezi'nin ülkenin çeşitli bölgelerinde halen normalin üzerinde seyreden yağışların etkisini ulusal bir afet olarak sınıflandırdığı duyuruldu.

Merkeze ulaşan raporlarda, sular altında kalan evlerden, sel sularına kapılan araçlardan ve taşan baraj ve kanalizasyon tesislerinden temel altyapının kaybına ve yollara, köprülere ve bir hastanenin aldığı hasara kadar çeşitli bilgiler yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı'na göre, Güney Afrika Hava Durumu Servisi mevcut şiddetli yağışların devam edeceğini tahmin ediyor. Bu nedenle tarım alanlarında mahsul ve hayvan kayıpları yaşayan çiftçilerin kayıplarının daha da artması bekleniyor.

Güney Afrika Polis Teşkilatı ve Güney Afrika Ulusal Savunma Kuvvetleri de dahil olmak üzere ulusal kuruluşların felaketle müdahalede rol oynaması gerekebileceği belirtildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Xinhua / Güncel

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