Güney Afrika, Nükleer Enerji Kapasitesini Artırmak İçin Harekete Geçiyor

Güney Afrika hükümeti, nükleer enerji kapasitesine 2.500 megavat daha eklemek için süreci başlatıyor. İlk devreye alma işlemi ise 2032 ya da 2033 yılında gerçekleştirilecek.

JOHANNESBURG, 13 Aralık (Xinhua) -- Güney Afrika hükümeti, nükleer enerji kapasitesine 2.500 megavat daha ekleme sürecini başlatacak ve ilk devreye alma işlemini 2032 ya da 2033 yılında gerçekleştirilecek.

Elektrik Bakanı Kgosientsho Ramokgopa, Salı günü düzenlediği basın toplantısında, "Satın alma sürecini başlatıyoruz. Elektrik güvenliği ve egemenliğini sağlamak için 2.500 megavatlık ek nükleer kapasiteyi elde etmek üzere harekete geçiyoruz. Bu, önemli bir dönüm noktası" dedi.

Bakan, "Nükleer enerjinin en ucuz, en güvenli ve en güvenilir enerji olduğunu biliyoruz. Bu doğrultuda ilerleyeceğiz" diye ekledi.

Batı Kap eyaletinde yer alan ve Güney Afrika'nın faaliyetteki tek nükleer enerji santrali olan Koeberg, faaliyet ruhsatının ve ömrünün uzatılması amacıyla şu anda bakımdan geçiyor.