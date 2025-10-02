Güney Afrika'nın Paris Büyükelçisi Mthethwa'nın Ölümü: Aile İntihar İddalarını Reddetti

CAPE Güney Afrika'nın Paris Büyükelçisi Nkosinathi Emmanuel Mthethwa'nın Paris'te bir otelin 22. katından düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin intihar iddiaları ailesi tarafından kesin bir dille reddedildi.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre Mthethwa'nın ailesi, büyükelçinin KwaZulu-Natal eyaletinin Empangeni bölgesinde yer alan konutunda bir basın toplantısı düzenledi.

Aile üyelerinden Khulekani Mthethwa, yaptığı açıklamada, Büyükelçi Mthethwa'nın ölümün "gizemli koşullar" altında gerçekleştiğine inandıklarını belirterek, Fransa ve Güney Afrika makamlarına kapsamlı bir soruşturma yürütülmesi çağrısında bulundu.

Eski Polis Bakanı olan Mthethwa'nın, polis teşkilatına yönelik yolsuzluk suçlamalarının araştırıldığı Madlanga Komisyonu'na ifade vermemek için intihar ettiği iddialarının asılsız olduğunu belirten Khulekani Mthethwa "Ağabeyim (apatheid döneminde) işkence gördü, zulme direndi. Böyle bir insanın kendi canına kıyması mümkün değil. Madlanga Komisyonu'na çıkmaktan asla korkmazdı. Bu nedenle intihar iddiasını kesinlikle reddediyoruz." dedi.

Khulekani Mthethwa, büyükelçinin kaybolmasından cansız bedeninin bulunmasına kadar geçen sürede güvenlik ekibinin nerede olduğu hususunda bilgi talep ettiklerini belirtti.

Mthethwa'nın ölümü

Afrika Ulusal Kongresi'nden (ANC) milletvekili olarak 2003-2023 yılları arasında Güney Afrika Ulusal Meclisi'nde yer alan Mthethwa, 2009-2014 yıllarında Polis Bakanlığı, 2014-2023 yıllarında ise Spor, Sanat ve Kültür Bakanlığı görevini yürütmüştü.

Mthethwa, Aralık 2023'ten ölümüne kadar Güney Afrika'nın Paris Büyükelçisi olarak görev yapıyordu.

Fransa'da 29 Eylül akşam saatlerinden itibaren kayıp olarak aranan 58 yaşındaki Mthethwa, ertesi gün Paris'in 17. bölgesindeki bir otelin önünde ölü bulunmuştu.

Büyükelçinin, otelin 22. katından atlamış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Fransız polisinin olaya ilişkin soruşturması devam ediyor.