Güney Afrika'nın Paris Büyükelçisi Mthethwa'nın Cesedi Bulundu

Fransa'da dünden bu yana kayıp olarak aranan Güney Afrika'nın Paris Büyükelçisi Nkosinathi Emmanuel Mthethwa'nın cesedi başkent Paris'te bulundu.

Ulusal basındaki haberlere göre, Mthethwa'nın eşi Philisiwe Buthelezi, Büyükelçi'den dün endişe verici bir mesaj aldıktan sonra durumu emniyete bildirerek kayıp ihbarında bulundu.

Polis, intihar etmesinden endişe edilen Mthethwa'nın telefonunun dün en son yerel saatle 15.00'te sinyal verdiği Boulogne Ormanı'nda aramalar yaptı.

Paris Savcılığı, dünden bu yana aranan 58 yaşındaki Mthethwa'nın cansız bedeninin Paris'in 17. bölgesindeki bir otelin önünde bulunduğunu açıkladı.

Mthethwa'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, Büyükelçi'nin otelin 22. katından atlamış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.