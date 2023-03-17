Güney Afrika'nın Madencilik Sektöründe Daralma Sürüyor
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MPUMALANGA, 17 Mart (Xinhua) -- Güney Afrika'da Salı günü açıklanan resmi verilere göre ülkenin temel sektörlerinden biri olan madencilikte üretim, Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 düştü.
MPUMALANGA, 17 Mart (Xinhua) -- Güney Afrika'da Salı günü açıklanan resmi verilere göre ülkenin temel sektörlerinden biri olan madencilikte üretim, Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 düştü. Güney Afrika İstatistik Kurumu'na göre bu rakam, ülkede maden üretiminin, art arda 12 aydır daraldığı anlamına geliyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel