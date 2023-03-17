Güney Afrika'nın Madencilik Sektöründe Daralma Sürüyor

MPUMALANGA, 17 Mart (Xinhua) -- Güney Afrika'da Salı günü açıklanan resmi verilere göre ülkenin temel sektörlerinden biri olan madencilikte üretim, Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 düştü.

Havadan çekilen fotoğrafta Güney Afrika'nın Mpumalanga vilayetindeki bir kömür madeni görülüyor, 16 Mart 2023. (Fotoğraf: Shiraaz Mohamed/Xinhua)

MPUMALANGA, 17 Mart (Xinhua) -- Güney Afrika'da Salı günü açıklanan resmi verilere göre ülkenin temel sektörlerinden biri olan madencilikte üretim, Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 düştü. Güney Afrika İstatistik Kurumu'na göre bu rakam, ülkede maden üretiminin, art arda 12 aydır daraldığı anlamına geliyor.

Havadan çekilen fotoğrafta Güney Afrika'nın Mpumalanga vilayetindeki bir kömür madenindeki maden araçları görülüyor, 16 Mart 2023 (Fotoğraf: Shiraaz Mohamed/Xinhua)

Havadan çekilen fotoğrafta Güney Afrika'nın Mpumalanga vilayetindeki bir kömür madeninde bir maden aracını çalıştıran bir işçi görülüyor, 16 Mart 2023 (Fotoğraf: Shiraaz Mohamed/Xinhua)

Havadan çekilen fotoğrafta Güney Afrika'nın Mpumalanga vilayetindeki bir kömür madeni görülüyor, 16 Mart 2023. (Fotoğraf: Shiraaz Mohamed/Xinhua)