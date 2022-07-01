Güney Afrika'nın Grahamstown Kentinde Ulusal Sanatlar Festivali Düzenlendi
Xinhua - Güncel
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Güney Afrika'nın Doğu Kap eyaletinin Grahamstown kentinde düzenlenen Ulusal Sanatlar Festivali'nde performans sergileyen sanatçılar, 29 Haziran 2022. 23 Haziran'da başlayan Ulusal Sanatlar Festivali, 3 Temmuz'a kadar devam edecek.
Güney Afrika'nın Doğu Kap eyaletinin Grahamstown kentinde düzenlenen Ulusal Sanatlar Festivali'nde performans sergileyen sanatçılar, 29 Haziran 2022. 23 Haziran'da başlayan Ulusal Sanatlar Festivali, 3 Temmuz'a kadar devam edecek.
Xinhua / Güncel