Güney Afrika'nın Grahamstown Kentinde Ulusal Sanatlar Festivali Düzenlendi Güney Afrika'nın Doğu Kap eyaletinin Grahamstown kentinde düzenlenen Ulusal Sanatlar Festivali'nde performans sergileyen sanatçılar, 29 Haziran 2022. 23 Haziran'da başlayan Ulusal Sanatlar Festivali, 3 Temmuz'a kadar devam edecek. Güney Afrika'nın Doğu Kap eyaletinin Grahamstown kentinde düzenlenen Ulusal Sanatlar Festivali'nde performans sergileyen sanatçılar, 29 Haziran 2022. 23 Haziran'da başlayan Ulusal Sanatlar Festivali, 3 Temmuz'a kadar devam edecek. Xinhua / Güncel Güney Afrika Güncel Haberler

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