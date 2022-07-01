Güney Afrika'nın Grahamstown Kentinde Ulusal Sanatlar Festivali Düzenlendi - Haberler

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Güney Afrika'nın Grahamstown Kentinde Ulusal Sanatlar Festivali Düzenlendi

Xinhua - Güncel
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Güney Afrika'nın Grahamstown Kentinde Ulusal Sanatlar Festivali Düzenlendi

Güney Afrika'nın Doğu Kap eyaletinin Grahamstown kentinde düzenlenen Ulusal Sanatlar Festivali'nde performans sergileyen sanatçılar, 29 Haziran 2022. 23 Haziran'da başlayan Ulusal Sanatlar Festivali, 3 Temmuz'a kadar devam edecek.

Güney Afrika'nın Doğu Kap eyaletinin Grahamstown kentinde düzenlenen Ulusal Sanatlar Festivali'nde performans sergileyen sanatçılar, 29 Haziran 2022. 23 Haziran'da başlayan Ulusal Sanatlar Festivali, 3 Temmuz'a kadar devam edecek.

Xinhua / Güncel

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