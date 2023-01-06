Üye Girişi
Haberi Paylaş

Güney Afrika'nın doğusundaki şiddetli yağışlar su baskınlarına yol açtı

Güncel Haberler

Güney Afrika'nın doğusundaki şiddetli yağışlar su baskınlarına yol açtı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin doğusundaki Durban kenti ve çevresini etkisi altına alan şiddetli yağışlar, bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin doğusundaki Durban kenti ve çevresini etkisi altına alan şiddetli yağışlar, bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu.

Devlet televizyonu SABC'nin haberine göre, bugün Durban'ın Mayville bölgesindeki şiddetli yağışlar nedeniyle, 20'den fazla evi su bastı.

Güney Afrika Hava Durumu Servisi, bölgedeki bazı yerlerde metrekareye düşen yağış miktarının 24 saat içerisinde 50 ila 80 milimetreye ulaşabileceği uyarısında bulundu.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

Güney Afrika Durban Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title