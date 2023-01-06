Güney Afrika'nın doğusundaki şiddetli yağışlar su baskınlarına yol açtı
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nin doğusundaki Durban kenti ve çevresini etkisi altına alan şiddetli yağışlar, bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin doğusundaki Durban kenti ve çevresini etkisi altına alan şiddetli yağışlar, bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu.
Devlet televizyonu SABC'nin haberine göre, bugün Durban'ın Mayville bölgesindeki şiddetli yağışlar nedeniyle, 20'den fazla evi su bastı.
Güney Afrika Hava Durumu Servisi, bölgedeki bazı yerlerde metrekareye düşen yağış miktarının 24 saat içerisinde 50 ila 80 milimetreye ulaşabileceği uyarısında bulundu.
Kaynak: AA / Güncel