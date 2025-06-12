Güney Afrika'nın Doğu Cape Eyaletinde Şiddetli Sel: 9 Ölü

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Doğu Cape eyaletinde meydana gelen şiddetli seller sonucu en az 9 kişi hayatını kaybetti. Sel sularında sürüklenen bir minibüsten 3 okul çağındaki çocuk sağ olarak kurtarıldı.

CAPE TOWN, 12 Haziran (Xinhua) -- Güney Afrika'nın Doğu Cape eyaletinde sel suları ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle yıkılan evler, 11 Haziran 2025.

Güney Afrika'nın Doğu Cape eyaletinde meydana gelen şiddetli seller nedeniyle en az 9 kişi hayatını kaybetti.

Eyalet yönetimi sözcüsü Khuselwa Rantjie çarşamba günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada salı günü sel sularında sürüklenen bir minibüsten şu ana kadar üç okul çağındaki çocuğun sağ olarak kurtarıldığını bildirdi. (Fotoğraf: Güney Afrika'nın Doğu Cape Eyalet Yönetimi/Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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