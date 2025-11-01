Güney Afrika'nın ABD Büyükelçisi Rasool, Türkiye'nin Gazze ateşkesindeki rolüne işaret etti Açıklaması

Haberler

Güney Afrika'nın Washington Büyükelçisi Ebrahim Rasool, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de ateşkesin uygulanmasında Türkiye'nin rolünü takdir ettiklerini belirterek, "Türkiye, İsrail'in ateşkesin kendi tarafına düşen yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamak ve ateşkesi ihlal...

Güney Afrika'nın Washington Büyükelçisi Ebrahim Rasool, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de ateşkesin uygulanmasında Türkiye'nin rolünü takdir ettiklerini belirterek, " Türkiye, İsrail'in ateşkesin kendi tarafına düşen yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamak ve ateşkesi ihlal ettiklerinde bunu açıkça dile getirmek konusunda belirgin bir rol oynamıştır." dedi.

Rasool, dünyanın dört bir yanından liderleri İstanbul'da bir araya getiren TRT World Forum 2025 marjında AA muhabirine verdiği demeçte, Türkiye- Güney Afrika ilişkilerine, Türkiye'nin Gazze'de barışa yönelik çabalarına ve Sudan'daki çatışmalara yönelik değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de barışın sağlanması konusunda Türkiye'nin oynadığı role dikkati çeken Rasool, "Barışın zor olacağını düşünüyorum ama ateşkes önem teşkil ediyor. Bu nedenle de Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ı, ateşkesin tek taraflı kalmamasını ve her iki tarafın da uymasını sağladıkları için takdir ediyoruz." diye konuştu.

Rasool, " Türkiye, İsrail'in ateşkesin kendi tarafına düşen yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamak ve ateşkesi ihlal ettiklerinde bunu açıkça dile getirmek konusunda belirgin bir rol oynamıştır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanına (UAD) İsrail aleyhinde açtığı soykırım davasını desteklediğini söyleyen Rasool, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sesini çok güçlü şekilde duyurduğu için Güney Afrika da çok güçlü hissetti. Müslüman bir sesin taviz vermeden güçlü biçimde konuşması gerekiyordu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu başardı." dedi.

Rasool, UAD'deki soykırım davasını kararlılıkla takip ettiklerini belirterek, kanıtları sunmanın son aşamasına yaklaştıklarını, mahkemeden çıkacak sonuçta insanlığın kazanmasını sağlamaya çalıştıklarını dile getirdi.

" Türkiye'nin etkisi çok büyük çünkü Afrika'ya farklı seçenekler sunuyor"

Güney Afrika'nın kilit rol oynadığı Afrika ekonomisinin küresel düzeydeki öneminin yakın zamanda artacağına işaret eden Rasool, "Bence Türkiye'nin etkisi çok büyük çünkü Afrika'ya farklı seçenekler sunuyor." dedi.

Rasool, Türk büyükelçiliklerinin Afrika'da özellikle ekonomik diplomasinin ilerletilmesi konusunda büyük katkı sağladığını, Türk şirketlerinin de Afrika'da sadece kendi çıkarlarını gözetmekten ziyade kıtaya değer kattığını söyledi.

Türk Hava Yollarının Afrika kıtasındaki bütün büyük şehirlere uçuşlarının olduğuna işaret eden Rasool, bu uçuşlarda Türkiye ile Güney Afrika arasında sadece yolcu taşınmadığını, iki ülkenin ticaret mallarının da birbirine ulaştırıldığını belirtti.

"Sudan'da arabuluculuğu sürdürmekten memnuniyet duyarız"

Rasool, Güney Afrika'nın, Afrika'da yoğun çatışmaların yaşandığı Büyük Göller bölgesinde ve Kuzey Afrika'da uzun yıllardır arabuluculuk faaliyetleri yürüttüğüne dikkati çekerek, "Sudan'da arabuluculuk yapmayı sürdürmekten büyük memnuniyet duyarız." dedi.

Afrika'da barış gücü birliklerinin her ülkenin bulunduğu bölgeden gönderildiğini ifade eden Rasool, Sudan'a barış gücü birlikleri göndermekten de memnuniyet duyacaklarını ancak bunu Orta Afrika ülkelerinin talimatı doğrultusunda yapacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
