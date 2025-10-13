Güney Afrika, Madagaskar'daki Hükümet Karşıtı Protestoları Endişeyle İzliyor

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, hükümet karşıtı protestoların şiddet olaylarına dönüştüğü Madagaskar'daki siyasi gelişmelerden derin endişe duyduğu bildirildi.

Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Güney Afrika hükümeti, Madagaskar Cumhuriyeti'ndeki son siyasi gelişmeleri derin bir endişeyle karşılamaktadır. Trajik can ve mal kayıplarından dolayı derin üzüntü duymaktayız." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, tüm taraflara gerilimi tırmandırabilecek veya insani durumu kötüleştirebilecek eylemlerden kaçınma ve itidal çağrısında bulunuldu.

Her türlü uyuşmazlığın kapsayıcı diyalog, işbirliği ve yerleşik yasal mekanizmalar aracılığıyla barışçıl şekilde çözülmesinin zorunlu olduğuna işaret edilen açıklamada, Güney Afrika'nın anayasaya aykırı hükümet değişikliğini desteklemediği bildirildi.

Açıklamada, Güney Afrika'nın bölge için demokrasi, hukukun üstünlüğü ve sürdürülebilir kalkınma ilkelerini gözeten barışçıl çözümü destekleme taahhüdü yinelendi.

Madagaskar'daki protestolar

Madagaskar'da derinleşen ekonomik kriz ile uzun süredir devam eden elektrik ve su kesintileri nedeniyle başkent Antananarivo'da başlayan hükümet karşıtı Z Kuşağı (Gen-Z) gösterileri, diğer büyük şehirlere de yayılarak Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina hükümetine yönelik protestolara dönüştü.

Protestolarda şimdiye kadar 22 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı.

Ordunun bazı birlikleri, yaklaşık bir aydır devam eden protestolara yönelik desteğini açıklamıştı.