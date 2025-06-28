Güney Afrika Koalisyon Hükümetinde Kriz Derinleşiyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın Demokratik İttifak üyesi Whitfield'ı görevden almasının ardından DA, ulusal diyalog zaptından çekildi. Yolsuzluk iddiaları ve 2024 seçimleri öncesi koalisyonun istikrarı sorgulanıyor.

CAPE Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın, koalisyon ortağı Demokratik İttifak (DA) üyesi Ticaret, Sanayi ve Rekabet Bakan Yardımcısı Andrew Whitfield'ı görevden almasının ardından DA'nın ulusal mutabakat zaptından çekilmesiyle birlikte koalisyon hükümetinde kriz derinleşti.

DA'dan yapılan açıklamada, izinsiz şekilde ABD'yi ziyaret ettiği gerekçesiyle görevden alınan Whitfield'ın göreve iade edilmesi ya da koalisyonun büyük ortağı Afrika Ulusal Kongresinden (ANC) 3 bakan yardımcısı hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılması için verilen 48 saatlik sürenin dolmasının ardından partinin ulusal diyalog zaptından çekildiği bildirildi.

Açıklamada, Mayıs 2024 seçimlerinde ilk kez meclis çoğunluğunu kaybeden ANC'nin, koalisyon kapsamında imzalanan ulusal diyalog zaptına uymadığı ifade edildi.

ANC'nin yolsuzlukla mücadelede DA'yı engellemekle itham edildiği açıklamada, yolsuzlukla suçlanan 3 bakan yardımcısına karşı harekete geçilmemesi durumunda DA'nın bütçe oylamalarında ANC'ye destek olmayacağı belirtildi.

Bununla birlikte DA'nın mevcut koalisyondaki görevlerini sürdürmeye devam edeceği duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Ramaphosa, 26 Haziran'da izinsiz şekilde ABD'yi ziyaret ettiği gerekçesiyle Whitfield'ı görevden almıştı. Bunun üzerine DA, Whitfield'ın göreve iade edilmesi ya da yolsuzlukla suçlanan ANC'li bakan yardımcıları hakkında işlem başlatılması için Ramaphosa'ya 48 saat süre vermişti.

Kaynak: AA / Murat Özgür Güvendik - Güncel
Cüneyt Arkın mezarı başında anıldı! Oğlunun duygusal mesajı dikkat çekti

Cüneyt Arkın'ın oğlundan mezar başında yürek burkan sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şile'de denize giriş yasağı! Dalga boyu 3 metreyi bulacak

İstanbul'un o ilçesinde denize girmek yasaklandı
İlayda Şeker ve İsmail Balaban bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor

Annelik heyecanı sardı! Karnı burnunda son halini paylaştı
Mohamed Salah'ın Bodrum'da ödediği hesap tartışma konusu oldu

Bodrum'da ödediği hesap tartışma konusu oldu
Uçakta valizi kaybolan Alya, sahneye bornozla çıktı

Uçakta valizi kaybolan ünlü şarkıcı sahneye bornozla çıktı
Tüm dünyanın gözü o noktada! İran nükleer tesislerde kazıya başladı

Tüm dünyanın gözü o noktada! İran kazıya başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tam uçağa binerken yakalayıp bakın ne istedi

Erdoğan'ı tam uçağa binerken yakalayıp bakın ne istedi
Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak çıkış: 2-3 gün tepki gösterirler, sonra hepsi yoluna girer

"2-3 gün tepki gösterirler, sonra hepsi yoluna girer"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.