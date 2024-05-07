Güney Afrika, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını kınadı

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin Refah bölgesinin derhal boşaltılmasına yönelik açıklamasından dehşet duyduklarını bildirdi.

Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığından yapılan açıklamada, "Güney Afrika hükümeti, Gazze'de yaşanan gelişmelerden derin rahatsızlık hissetmektedir ve İsrail ordusunun, bölgede 'aşırı güç' kullanmak üzere Refah'ın derhal boşaltılması gerektiği yönündeki açıklamasından dehşet duymaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, amaçlanan bu eylemin Gazze'deki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi anlamına geldiği vurgulanarak, "Bu, uluslararası hukuka aykırıdır ve herhangi bir askeri zorunlulukla meşrulaştırılamaz." ifadesine yer verildi.

Refah'ın İsrail'in Gazze saldırıları sonrası gıda, tıbbi bakım ve diğer hizmetlere sınırlı erişimi bulunan Filistinliler için geçici bir sığınak vazifesi gördüğüne işaret edilen açıklamada, "Refah'a yapılacak askeri saldırı, Gazze'de hayatta kalan insanların son sığınağını da yok edecek." değerlendirilmesinde bulunuldu.

Açıklamada, İsrail'in, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) geçici tedbir kararlarını ve uluslararası insancıl hukuk kurallarını görmezden gelerek saldırılarına devam ettiği belirtilerek, Refah'a olası kara saldırının "İsrail'in soykırım emellerini artırma niyetini" gözler önüne serdiği kaydedildi.

Güney Afrika'nın acil ateşkes ve müzakere çağrısının yinelendiği açıklamada, "Hamas rehinelerin tamamını serbest bırakmalı. İsrail tüm siyasi tutukluları serbest bırakmalı ve yardımların Gazze halkına ulaşması için acilen tam, güvenli ve engelsiz insani erişim sağlanmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

Filistin'in uluslararası arenadaki en büyük savunucularından biri olan Güney Afrika, İsrail'in Gazze saldırılarını UAD'ye taşımıştı.