Güney Afrika, İsrail'in Gazze'deki Soykırımını Durdurmak İçin Uluslararası Eylem Çağrısı Yaptı

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler (BM) İşgal Altındaki Filistin Toprakları Hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonunun, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını açıklamasının ardından tüm devletleri bu soykırımı durdurmak üzere harekete geçmeye çağırdı.

Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, BM raporunun, Güney Afrika'yı 2023'te Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail aleyhinde soykırım davası açmaya zorlayan vahim koşulları çarpıcı biçimde teyit ettiği vurgulandı.

Açıklamada, UAD'nin Gazze'deki sivilleri korumak için 2024'te aldığı üç geçici tedbir kararına İsrail'in uymamış olmasının "derin üzüntü yarattığı" belirtildi.

"Uluslararası eyleme duyulan ihtiyaç hiç bu kadar acil olmamıştı"

Tüm devletlerin, Soykırım Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye çağrıldığı açıklamada, "Devam eden bir soykırımın kapsamlı ve adli açıdan ayrıntılı bir kaydını sunan bu son rapor karşısında, uluslararası eyleme duyulan ihtiyaç hiç bu kadar acil olmamıştı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, sözleşmeye taraf tüm devletlerin İsrail'in UAD kararlarını uygulamasını sağlamak, Gazze'deki soykırımı sona erdirmek için işbirliği yapmak, soykırımda kullanılabilecek silah transferlerini engellemek, uluslararası hukuku ihlal eden askeri operasyonları meşru saymamak ve ihlalleri soruşturarak cezalandırmakla yükümlü olduğu kaydedildi.

Filistin halkının gerçek bir yok edilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Tehlikede olan yalnızca Filistin halkının kaderi değil, tüm uluslararası hukuk sistemidir. Mesele yalnızca Filistinlilerin geleceği değil, aynı zamanda cezasızlık yerine adalet ilkesinin korunmasıdır." ifadeleri yer aldı.

