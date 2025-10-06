Haberler

Güney Afrika, İsrail'den Alıkonulan 6 Vatandaşını Serbest Bırakıyor

CAPE Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı, Gazze Şeridi'ndeki yasa dışı ablukayı delmek isteyen Küresel Sumud Filosu'na düzenlenen saldırıda alıkonulan 6 Güney Afrikalının serbest bırakılacağını duyurdu.

CAPE Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı, Gazze Şeridi'ne uygulanan yasa dışı ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak isteyen Küresel Sumud Filosu'na saldırı düzenleyen İsrail ordusu tarafından alıkonulan 6 Güney Afrikalı'nın serbest bırakılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Küresel Sumud Filosu'ndan alıkoyulan 6 Güney Afrika vatandaşının durumu hakkında İsrail makamlarından resmi bildirim alındığı belirtilerek, "Söz konusu kişilerin serbest bırakılacağı ve yarın sabah Ürdün üzerinden ülkelerine dönecekleri teyit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Bakan Ronald Lamola'nın, Güney Afrika vatandaşlarının dönüşünün sağlanmasında işbirliği ve koordinasyon gösteren tüm yerel ve uluslararası taraflara teşekkür ettiği belirtildi.

İsrail, Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği saldırılarda aralarında Nelson Mandela'nın torunu Nkosi Zwelivelile Mandela'nın da bulunduğu 6 Güney Afrika vatandaşını alıkoymuştu.

Kaynak: AA / Murat Özgür Güvendik - Güncel
