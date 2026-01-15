Güney Afrika, İran'da tüm taraflara itidal ve diyalog çağrısında bulundu

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti, İran'da yaşanan son gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini belirterek, tüm taraflara itidal ve diyalog çağrısı yaptı.

Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'daki olaylar ve ardından gelen can kayıplarının "endişe verici" olduğu vurgulanarak, Güney Afrika hükümetinin tüm tarafları azami ölçüde itidal göstermeye çağırdığı belirtildi.

Açıklamada, Güney Afrika'nın, barışçıl protesto hakkının, ifade özgürlüğünün ve dernek kurma özgürlüğünün istisnasız korunması gereken evrensel insan hakları olduğuna inandığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle İran yetkililerini, vatandaşların protesto haklarını barışçıl bir şekilde kullanmalarını sağlamaya çağırıyoruz. Sürdürülebilir barış ve istikrar ancak İran halkının iradesini merkeze alan çözümlerle sağlanabilir."

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmazken ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 2 bin 615 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 bin 470 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.