Haberler

Güney Afrika, İran'da tüm taraflara itidal ve diyalog çağrısında bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Afrika Cumhuriyeti, İran'daki son olayları endişeyle takip ettiğini belirterek, tüm taraflara itidal ve diyalog çağrısında bulundu. Bakanlık açıklamasında, barışçıl protesto ve ifade özgürlüğünün korunması gerektiği vurgulandı.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti, İran'da yaşanan son gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini belirterek, tüm taraflara itidal ve diyalog çağrısı yaptı.

Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'daki olaylar ve ardından gelen can kayıplarının "endişe verici" olduğu vurgulanarak, Güney Afrika hükümetinin tüm tarafları azami ölçüde itidal göstermeye çağırdığı belirtildi.

Açıklamada, Güney Afrika'nın, barışçıl protesto hakkının, ifade özgürlüğünün ve dernek kurma özgürlüğünün istisnasız korunması gereken evrensel insan hakları olduğuna inandığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle İran yetkililerini, vatandaşların protesto haklarını barışçıl bir şekilde kullanmalarını sağlamaya çağırıyoruz. Sürdürülebilir barış ve istikrar ancak İran halkının iradesini merkeze alan çözümlerle sağlanabilir."

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmazken ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 2 bin 615 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 bin 470 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Murat Özgür Güvendik - Güncel
Adana'da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti

Çocuklarını gözünü kırpmadan katledip canına kıydı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savcılıkta Derya Çayırgan'ın yanıt veremediği soru: 'Hatırlamıyorum' dedi

Adı İmamoğlu ile anılan Derya Çayırgan'ın yanıt veremediği soru
Nahçıvan'da şofbenden sızan gazdan zehirlenen 2 Türk öğrenci öldü

Türk gençler, okumak için gittikleri ülkede can verdi
Para poşetini çöpe attı, çöp poşetiyle bankaya gitti

Elindeki poşeti çöpe attı, bankaya gidince hayatının şokunu yaşadı
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti

İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
Savcılıkta Derya Çayırgan'ın yanıt veremediği soru: 'Hatırlamıyorum' dedi

Adı İmamoğlu ile anılan Derya Çayırgan'ın yanıt veremediği soru
Ali Erbaş'ın yeni görevi belli oldu

Ali Erbaş'ın yeni görevi belli oldu
Zehra Güneş günlerce konuşulan iddiaya 8 ay sonra yanıt verdi

Zehra'dan günlerce konuşulan iddiaya 8 ay sonra yanıt