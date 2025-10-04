Güney Afrika, Hamas'ın Ateşkes Planına Pozitif Yanıtını Memnuniyetle Karşılıyor

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze için açıkladığı ateşkes planına ilişkin Hamas'ın verdiği yanıtı memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze ve bölge için ateşkes ve barış sağlamayı amaçlayan son gelişmelerin, insani acıları hafifletme ve güveni yeniden tesis etme potansiyeline sahip olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Hamas'ın tüm İsrailli rehineleri serbest bırakma kararını ve daha fazla angajmana hazır olduğunu açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu karar, İsrail devleti tarafından karşılıklı adımlarla yanıtlanmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

Bu karşılıklı adımların, gerginliğin azaltılması ve güvenin yeniden tesis edilmesi için gereken güveni artıracağına işaret edilen açıklamada, "Bu adımlar, evrensel insan onurunu koruma ve adil, kalıcı bir barışın temellerini atma yönünde kritik bir fırsatı temsil etmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, aralarında çocukların da bulunduğu Filistinli siyasi tutukluların ve Küresel Sumud Filosu'ndan alıkonulan kişilerin serbest bırakılması meselesinin ivedilikle ele alınması gerektiği belirtildi.

Kalıcı bir barışın bir halkın temel insan haklarının bastırılması üzerine inşa edilemeyeceğine dikkat çekilen açıklamada, tüm taraflara, çatışma döngüsünü aşarak çatışmanın esas nedenlerini ele almaları çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme ve devlet kurma yönündeki devredilemez haklarını hayata geçiren kesin bir siyasi süreçle birlikte, derhal ve kalıcı bir ateşkesin sağlanması gerektiğinin altı çizilerek, şunlar kaydedildi:

"Uluslararası hukuka dayalı, kurallara bağlı bir uluslararası düzen anlayışıyla hareket eden Güney Afrika, bu nihai ve barışçıl çözümü gerçekleştirmeyi amaçlayan tüm samimi ve kapsayıcı çabalara destek vermeye hazırdır."

Hamas, ABD Başkanı Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı.

Trump da yaptığı açıklamada, "Hamas tarafından az önce yapılan açıklamaya dayanarak, onların kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze'ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim." ifadelerini kullanmıştı.