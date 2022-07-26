Güney Afrika, Gupta Kardeşlerin iadesi için BAE'ye resmi başvuruda bulundu - Haberler

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Güney Afrika, Gupta Kardeşlerin iadesi için BAE'ye resmi başvuruda bulundu

Güney Afrika, Gupta Kardeşlerin iadesi için BAE'ye resmi başvuruda bulundu

Güney Afrika Cumhuriyeti, "dolandırıcılık, yolsuzluk ve kara para aklama" ile suçlanan Atul ve Rajesh Gupta kardeşlerin iadesi için Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) resmi başvuruda bulundu.

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Güney Afrika Cumhuriyeti, "dolandırıcılık, yolsuzluk ve kara para aklama" ile suçlanan Atul ve Rajesh Gupta kardeşlerin iadesi için Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) resmi başvuruda bulundu.

Ulusal Kovuşturma Otoritesi (NPA) Direktörü Shamila Batohi, yaptığı açıklmada, Gupta kardeşlerin iadesi için BAE otoritelerine resmi iade başvurusu yapıldığını belirtti.

Bu konuda BAE'den yetkililerle iş birliği içinde çalışmalar yürüttüklerini aktaran Batohi, "Güney Afrikalılar bizden bunu talep ediyor ve biz adaleti getirmek için hareket etmeye hazırız." dedi.

Gupta ailesi

1990'lı yılların başında Güney Afrika'ya göç etmiş Hint asıllı Gupta ailesi, ilerleyen yıllar içinde medyadan madenciliğe, enerjiden bilişime birçok alanda faaliyetler yürüterek ülkenin en zengin ailelerinden biri oldu.

Güney Afrika'yı 2009-2018 yılları arasında yöneten eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma ile yakın ilişkileriyle bilinen Gupta Kardeşler, 2018 yılında başlatılan soruşturma kapsamında, yolsuzluk, dolandırıcılık ve kara para aklama faaliyetleri yürütmekle suçlandı.

Bunun üzerine yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan Gupta ailesi fertlerinden Atul ve Rajesh Gupta, haziran ayında BAE kolluk kuvvetleri tarafından yakalanmıştı.

AA / Murat Özgür Güvendik - Güncel

Birleşik Arap Emirlikleri Güney Afrika Güncel Haberler

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