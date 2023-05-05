Güney Afrika güneş paneli montajı için 6 bin kişiyi eğitecek

Derin elektrik krizi yaşayan Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en kalabalık eyaleti Gauteng, 6 bin güneş paneli montaj personeli yetiştirmeye hazırlanıyor.

Derin elektrik krizi yaşayan Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en kalabalık eyaleti Gauteng, 6 bin güneş paneli montaj personeli yetiştirmeye hazırlanıyor.

Gauteng Başbakanı Panyaza Lesufi, yaptığı basın açıklamasında, 6 bin güneş paneli montaj personeli yetiştirmek için 12 aylık bir eğitim programı başlatılacağını duyurdu.

Buna göre, ulusal güneş paneli kurulumu düzenleyicisi Güney Afrika Fotovoltaik Sanayi Derneği (Sapvia), personelin eğitim ve kalifikasyonundan sorumlu olacak.

Son haftalarda günde 8 saate varan elektrik kesintilerinin yaşandığı Güney Afrika'da elektrik üretiminin yüzde 80'i kömürle çalışan santrallerden karşılanıyor.

Bu santrallerin birçoğunun ömürlerini doldurmuş olması ve sıklıkla arızalanması nedeniyle, yenilenebilir enerjiye geçişe önem veriliyor.