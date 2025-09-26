Haberler

Güney Afrika, Gazze'ye İnsani Yardım Taşıyan Filoya Güvenli Geçiş Çağrısında Bulundu

Güney Afrika Cumhuriyeti, Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na güvenli geçiş sağlanması için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Bakanlık, filonun insani ihtiyaçlara dikkat çekme amacıyla yola çıktığını belirtti.

Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Küresel Sumud Filosu'nun hem Filistin halkının acil insani ihtiyaçlarına dikkati çekmek hem de Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi çağrısında bulunmak amacıyla yola çıktığı vurgulandı.

Güney Afrika'nın zorlu koşullar altında filonun güvenli geçişini kolaylaştıran hükümetlere teşekkür ettiği aktarılan açıklamada, "Güney Afrika, uluslararası toplumu filonun engelsiz ve güvenli geçişini sağlamak için çabalarını yoğunlaştırmaya çağırmaktadır." ifadesi yer aldı.

Filoya katılan 23 Güney Afrika vatandaşının çabalarının takdirle anıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk normlarının korunması, tüm tarafların, sivillerin hayatına ve insani misyonları koruma yükümlülüklerine riayet etmesi hayati önem taşımaktadır."

Kaynak: AA / Murat Özgür Güvendik - Güncel
