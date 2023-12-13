Güney Afrika Cumhuriyeti, Mossel Körfezi'nde doğal gazdan sıvı yakıt üretimi yapacak tesisin kurulması projesi için Rus enerji firması Gazprom ile anlaşma sağladı. Proje kapsamında günlük 45 bin varil sıvı yakıt üretimi hedefleniyor.

Güney Afrika, Gazprom ile doğal gazdan sıvı yakıt üretimi projesi için anlaştı

Güney Afrika Cumhuriyeti, ülkenin güneybatısındaki Mossel Körfezi'nde doğal gazdan sıvı yakıt (GTL) üretimi yapacak tesisin kurulması projesi için Rus enerji firması Gazprom ile anlaştı.

Güney Afrika Cumhurbaşkanlığı İletişim ve Dijital Teknolojiler Bakanı Khumbudzo Ntshavheni, basına yaptığı açıklamada, kıyılarında zengin doğal gaz rezervleri keşfedilen Mossel Körfezi'nde kurulması planlanan, yaklaşık 265 milyon dolar değerindeki GTL tesisi projesi için Gazprom ile anlaşmaya varıldığını duyuruldu.

Ntshavheni, ulusal enerji firması PetroSA ile ortaklaşa gerçekleştirilecek proje kapsamında günde 45 bin varil sıvı yakıt üretimi hedeflendiğini belirtti.

Rus firması ile yapılan anlaşmanın BRICS grubu içerisindeki ticaret ve yatırımları arttırma vaadinin bir parçası olduğunu vurgulayan Ntshavheni, bu durumun Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarına ters düşmediğini ifade etti.

İhaleye katılan diğer 19 firma teknik sorunlardan elendi

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, tesis projesi için gerçekleştirilen ihaleye dünya genelinden 20 firma katıldı.

İhaleye giren firmalardan 19'unun teknik nedenlerden dolayı diskalifiye edilmesi sonucu Gazprom ihaleyi rakipsiz şekilde kazandı.