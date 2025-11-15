Güney Afrika, Filistinli Göçmenlerin Ülkeye Girişini Araştırıyor

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti, pasaportlarından çıkış damgası olmaksızın Filistin'den çıkarılarak Kenya aktarmalı uçuşla Johannesburg kentine getirilen 153 Filistinlinin ülkeye getiriliş sürecini araştırıyor.

Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, basına yaptığı açıklamada, hükümetin "gizemli bir şekilde uçağa bindirilip", Kenya'nın başkenti Nairobi üzerinden Güney Afrika'ya getirilen Filistinlilerin yolculuğunun ayrıntılarının araştırıldığını belirterek "Uygun bir değerlendirme yapıp geleceğin ne göstereceğine bakacağız." dedi.

Ramaphosa, gerekli evraklardan yoksun olmalarına rağmen bu kişileri geri çeviremediklerini aktararak "Merhametten ve Güney Afrika olarak elimizi uzatıp desteklediğimiz bir halka mensup olduklarından, onları kabul etmemiz gerektiğini düşündük." ifadesini kullandı.

Filistinlilerin kayıt dışı bir kuruluş tarafından kandırıldığı iddiası

Filistin'in Pretorya Büyükelçiliğinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Filistinli yolcuların, İsrail'in Ramon Havalimanı üzerinden Nairobi'ye, oradan da herhangi bir bildirim veya koordinasyon olmaksızın Johannesburg'a getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "153 Filistinlinin seyahati, Gazze'deki halkımızın içinde bulunduğu trajik insani koşullardan faydalanan, aileleri kandıran, onlardan para toplayan ve düzensiz ve sorumsuz bir şekilde seyahatlerini kolaylaştıran, kayıt dışı ve yanıltıcı bir kuruluş tarafından düzenlenmiştir." ifadesi kullanıldı.

Bu yolculuğu organize eden Filistinli kuruluşun daha sonra ortaya çıkan karışıklık üzerine sorumluluktan kaçınmaya çalıştığının belirtildiği açıklamada, "Büyükelçilik, Gazze'deki halkımızı bu tür örgütlerle veya resmi olmayan aracılarla herhangi bir şekilde ilişkiye girmemeleri konusunda şiddetle uyarıyor." ifadesine yer verildi.

Filistinliler iltica talebinde bulunmadı

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yolcuların sınır kontrollerinde bazı pasaportlarda çıkış damgası, dönüş bileti ve konaklama adresi eksiklikleri tespit edildiği, bu nedenle doğrulama sürecinde, yolcuların klimalı otobüsleri sevk edilip bekletildiği bildirildi.

Açıklamada, Filistinli yolcuların iltica talebinde bulunmadıklarının anlaşıldığı, konaklama ve bakım garantisi sağlandıktan sonra 130 kişiye 90 günlük vizesiz giriş izni verildiği, 23 kişinin ise başka ülkelere gittiği kaydedildi.

Filistin Büyükelçiliğinin "seyahatin Gazze'deki çaresiz durumdan yararlanan kayıt dışı bir kuruluş tarafından düzenlendiği" yönündeki açıklamasını dikkate alındığı ve bu iddiaların Güney Afrika güvenlik güçleriyle birlikte araştırıldığının vurgulandığı açıklamada, "Ancak bunu yaparken savunmasız kişilerin onurunu her zaman koruma taahhüdümüzde kararlıyız." ifadesi kullanıldı.

"Bu, İsrail'in etnik temizlik sürecini yürütmek için koordineli bir çabası"

Filistinli yolcuların ülkeye giriş izni verilmesi ve konaklamalarının sağlanması konusunda aktif rol alan Güney Afrikalı insani yardım kuruluşu "Gift of the Givers"ın Başkanı Imtiaz Sooliman, devlet televizyonu SABC'ye yaptığı açıklamada, İsrail tarafından pasaportlarına çıkış damgası verilmeden ülkelerinden ayrılan bu yolcuların nereye gittiklerini bile bilmediklerini söyledi.

Sooliman, "Bu, İsrail'in etnik temizlik sürecini yürütmek için koordineli bir çabası gibi görünüyor. İnsanlar İsrail'in paravan örgütlerine yüksek bir bedel ödüyor ve ardından Gazze'den çıkarılıp Şalom'a ve Ramon askeri üssüne götürülüyor ve oradan da farklı ülkelere uçuruluyorlar." dedi.

İsrail'den Güney Afrika'ya uzanan yolculuk

İsrail'in Ramon Havalimanından, Kenya aktarmalı uçuşla 13 Kasım'da Johannesburg'daki O.R. Tambo Havalimanı'na iniş yapan 153 Filistinli, pasaportlarında İsrail tarafından çıkış damgası bulunmadığı için yaklaşık 13 saat boyunca havalimanında bekletilmişti.

Güney Afrika Sınır Güvenliği Otoritesi (BMA), Filistinli pasaport sahiplerinin Güney Afrika'yı 90 güne kadar vizesiz ziyaret etmelerine olanak tanıyan mevcut vize muafiyetleri doğrultusunda Filistinlilerin ülkeye girişine müsaade edilmişti.

İsrail ordusuna bağlı bir birim olan Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Biriminden (COGAT) yapılan açıklamada, Filistinlilerin, İsrail hükümetinin Gazze sakinlerinin ayrılmasına izin veren politikası kapsamında üçüncü bir ülkeden onları kabul etme onayı aldıktan sonra Gazze Şeridi'nden ayrıldığı belirtilmişti.

Bu tür eylemlerin, Filistinlerin topraklarından uzaklaştırılması için İsrail tarafından yeni bir araç olarak kullanılmasından endişe ediliyor.