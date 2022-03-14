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Güney Afrika, Facebook ve WhatsApp'ın sahibi Meta'yı mahkemeye verdi

AA - Murat Özgür Güvendik - Güncel
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Güney Afrika, Facebook ve WhatsApp'ın sahibi Meta'yı mahkemeye verdi

Güney Afrika'da rekabet kurumu, sosyal medya platformları Facebook ve WhatsApp'ın sahibi Meta'yı mahkemeye verdi.

Güney Afrika'da rekabet kurumu, sosyal medya platformları Facebook ve WhatsApp'ın sahibi Meta'yı mahkemeye verdi.

Güney Afrika Rekabet Komisyonundan yapılan açıklamada, Meta ve yan kuruluşları WhatsApp ile Facebook Güney Afrika hakkında, pazardaki hakim durumu suistimal etme suçlamasıyla kovuşturma yapılması için Rekabet Mahkemesine başvurulduğu bildirildi.

Açıklamada, WhatsApp'ın Güney Afrika hükümetince 2018'de başlatılan ve vatandaşların devlet kuruluşlarıyla doğrudan irtibata geçebilmesini amaçlayan "GovChat" isimli mesajlaşma uygulamasını devre dışı bırakma niyetinde bulunduğu iddia edildi.

Komisyon, mahkemeden Meta, WhatsApp ve Facebook'un Güney Afrika'daki toplam cirolarının yüzde 10'u kadar ceza verilmesini talep ediyor.

AA / Murat Özgür Güvendik - Güncel

Güney Afrika, Facebook, Medya, Güncel, Haberler

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