Güney Afrika Elektrik Santrallerini Sabotajdan Korumak İçin 880 Asker Görevlendirdi

JOHANNESBURG, 7 Mayıs (Xinhua) -- Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, ülkenin enerji kuruluşu Eskom'a ait elektrik santrallerinin korunması için 880 asker görevlendirdi.

Güney Afrika Cumhurbaşkanlığı'ndan Cumartesi günü yapılan açıklamada, "Görevlendirilen Güney Afrika Ulusal Savunma Gücü (SANDF) üyeleri elektrik santrallerinin işleyişini ve elektrik tedarikini tehdit edebilecek sabotaj, hırsızlık ve diğer suçlara karşı ülke genelinde Eskom elektrik santrallerinin korunması için Güney Afrika Polis Teşkilatı'na yardımcı olacak" denildi.

Cumhurbaşkanlığı, 880 askerin görevlendirilmesinin 17 Nisan'da başladığını ve 17 Ekim 2023'e kadar süreceğini kaydetti.

Güney Afrika, 17 Mart - 17 Nisan tarihleri arasında Eskom elektrik santrallerinin korunmasında polise yardımcı olmak üzere 2.700 SANDF üyesini görevlendirmişti.

Bu adımlar, Eskom'a ait elektrik santrallerinin son zamanlarda sabotaj ve hırsızlıktan etkilenmesi üzerine geldi. Ciddi bir elektrik krizi yaşayan Güney Afrika'da mevcut yük azaltma veya elektrik kesintileri günde 8 saati aşıyor.