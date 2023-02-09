Güney Afrika elektrik krizine çözüm için ulusal afet hali ilan etti

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, ülkede yaşanan elektrik krizine çözüm bulunması amacıyla ulusal afet hali ilan edildiğini açıkladı.

Ramaphosa, yasama başkenti Cape Town'daki Ulusal Meclis binasında gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında, Ulusal Afet Yönetim Merkezinin mevcut enerji krizini ve etkisini bir felaket olarak sınıflandırdığını belirterek "Bu nedenle elektrik krizine ve etkilerine yanıt vermek için ulusal afet durumu ilan ediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Ramaphosa, "Ulusal afet durumu, jeneratörlerin, güneş panellerinin ve kesintisiz güç kaynağının devreye alınması da dahil gıda üretimi, depolanması ve perakende tedarik zincirindeki işletmeleri desteklemek için gereken pratik önlemleri almamızı sağlayacak." diye konuştu.

Elektrik bakanı atanacak

Ramaphosa ayrıca elektrik kriziyle daha etkili ve acil bir şekilde başa çıkmak ve krize müdahalenin tüm yönlerini denetlemek için Cumhurbaşkanlığına bağlı bir elektrik bakanı atanacağını bildirdi.

Buna göre, elektrik bakanı ulusal elektrik firması Eskom yönetimi ile elektrik kesintilerinin sonlandırılması ve Enerji Eylem Planı'nın gecikmeden uygulanmasının sağlanması konusunda çalışacak.

Ramaphosa'yı protesto eden muhalif milletvekilleri Ulusal Meclis binasından çıkarıldı

Öte yandan, ülkenin ikinci büyük muhalefet partisi Ekonomik Özgürlük Savaşçıları (EFF) milletvekilleri, Ramaphosa'nın konuşmasını bastırmak için gürültü çıkartarak ellerinde pankartlarla taşkınlık yaptı.

Bunun üzerine EFF milletvekilleri, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle Ulusal Meclis binasından çıkarıldı.

EFF lideri Julius Malema, bina önünde yaptığı basın açıklamasında, güvenlik güçlerinin meclis binasına getirilmesinin yasalara aykırı olduğunu belirterek "Ülkemiz bir kişiyi korumak için bir diktatörlüğe dönüştürüldü." ifadesini kullandı.