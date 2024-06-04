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Güney Afrika Ekonomisi 2024'ün İlk Çeyreğinde Küçüldü

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Güney Afrika İstatistik Kurumu verilerine göre, 2024'ün ocak-mart döneminde inşaat, madencilik ve imalat sektörlerinde düşüş yaşandı. İmalat sektöründe yüzde 1,4, madencilik üretiminde yüzde 2,3, inşaat üretiminde ise yüzde 3,1 oranında küçülme kaydedildi. Geçen yılın son çeyreğinde büyüme kaydeden Güney Afrika ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,1 daraldı.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti, 2024'ün ocak-mart döneminde yüzde 0,1 oranında küçüldü.

Güney Afrika İstatistik Kurumu verilerine göre, bu yılın ilk çeyreğinde inşaat, madencilik ve imalat sektörlerinde düşüş görüldü.

İmalat sektöründe yüzde 1,4, madencilik üretiminde yüzde 2,3, inşaat üretiminde ise yüzde 3,1 oranında küçülme kaydedildi.

Geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,3 büyüme kaydeden Güney Afrika ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,1 daraldı.

Kaynak: AA / Güncel

Güney Afrika Madencilik Ekonomi Güncel Haberler

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