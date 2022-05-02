Güney Afrika Dışişleri Bakanı Pandor, Türk Büyükelçiliğinin iftarına katıldı

Güney Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Naledi Pandor, Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliğinde düzenlenen iftara katılarak, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Irak'ın Pretorya Büyükelçileriyle görüştü.

Bakan Pandor, Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliği konutunda düzenlenen iftar etkinliğine katıldı.

Etkinliğe ev sahipliği yapan Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Ayşegül Kandaş, AA muhabirine, ülkede ramazanın son günü düzenledikleri iftar programına katılan Bakan Pandor'un, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Irak'ın Pretorya Büyükelçileriyle bir araya geldiğini söyledi.

Kandaş, kendisi de Müslüman olan Bakan Pandor ile görüşmelerinin sıcak bir atmosferde cereyan ettiğini belirtti.