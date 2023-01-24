Güney Afrika, Deniz Tatbikatında Rusya ve Çin Donanmasına Ev Sahipliği Yapacak

JOHANNESBURG, 24 Ocak (Xinhua) -- Güney Afrika Savunma Bakanlığı, Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal eyaletinde yer alan Durban kenti ile Richards Bay kasabasında önümüzdeki ay yapılacak çok uluslu deniz tatbikatında Çin ve Rusya'nın deniz kuvvetlerine ev sahipliği yapacağını söyledi.

JOHANNESBURG, 24 Ocak (Xinhua) -- Güney Afrika Savunma Bakanlığı, Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal eyaletinde yer alan Durban kenti ile Richards Bay kasabasında önümüzdeki ay yapılacak çok uluslu deniz tatbikatında Çin ve Rusya'nın deniz kuvvetlerine ev sahipliği yapacağını söyledi.

Güney Afrikalı bakanlıktan Pazar günü yapılan yazılı açıklamaya göre, Mosi II Tatbikatı olarak bilinen çok taraflı deniz tatbikatı 17 ile 27 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve 350'den fazla Güney Afrika askeri tatbikatta Çinli ve Rus meslektaşlarıyla biraraya gelecek.

Güney Afrika Savunma Bakanı Thandi Modise açıklamada, "Öngörülen tatbikat; deniz sistemlerinin birlikte çalışabilirliğinin sağlanması, müşterek felaket sistemleri yönetiminin güçlendirilmesi, deniz işbirliği ve korsanlıkla mücadele uygulamalarının yapılması suretiyle katılan tüm ülkelere fayda sağlayacak" dedi.

Güney Afrika, Çin ve Rusya'dan deniz güçleriyle ilk tatbikatı Kasım 2019'da Cape Town'da yaptı.