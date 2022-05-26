Güney Afrika, Davos'ta pandemi sonrası dönemde yatırımlara açık olduğu mesajını verdi - Haberler

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Güney Afrika, Davos'ta pandemi sonrası dönemde yatırımlara açık olduğu mesajını verdi

DailyMotion.com - Güncel
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Dünya Ukrayna savaşının neden olduğu beklenmedik zorluklarla ve Covid-19'un artçı etkileriyle mücadele ederken Güney Afrika dahil birçok ülke pandemi kaynaklı çöküşten geleceğe dair parlak emellerle çıkıyor.

Dünya Ukrayna savaşının neden olduğu beklenmedik zorluklarla ve Covid-19'un artçı etkileriyle mücadele ederken Güney Afrika dahil birçok ülke pandemi kaynaklı çöküşten geleceğe dair parlak emellerle çıkıyor.

DailyMotion.com / Güncel

Togo Cumhuriyeti, Güney Afrika, Koronavirüs, Ukrayna, Güncel, Haberler

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