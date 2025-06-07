Güney Afrika'dan Çin ile Teknoloji İşbirliği Açıklaması

JOHANNESBURG, 7 Haziran (Xinhua) -- Güney Afrika Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanı Blade Nzimande, Çin ile teknoloji sektöründeki işbirliğini derinleştirmeye hazır olduklarını söyledi.

Nzimande, 10-12 Haziran tarihlerinde Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenecek 2. Kuşak ve Yol Bilim ve Teknoloji Etkileşim Konferansı'na katılmak için yol çıkmadan önce cuma günü değerlendirmelerde bulundu.

Bakan, "Kuşak ve Yol Bilim ve Teknoloji Etkileşim Konferansı, yapay zeka, geleceğin enerjisi, ulaşım sistemleri ve geleneksel ilaçlar gibi kilit öneme sahip alanlarda Çin'le işbirliğini geliştirme açısından Güney Afrika'ya eşsiz bir fırsat sunuyor. Bu teknolojiler, Güney Afrika'nın uzun vadeli kalkınması için son derece önemlidir" dedi.

Nzimande'nin yeni işbirliği alanlarını keşfetmek üzere Çin Bilim ve Teknoloji Bakanı Yin Hejun ile üst düzey bir görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor.

Nzimande ayrıca Çin Bilimler Akademisi, Çin Bilim ve Teknoloji Derneği, Ulusal Temiz ve Düşük Karbonlu Enerji Enstitüsü ve Çinli teknoloji devi Huawei'den temsilcilerle de bir araya gelecek.

Nzimande, "Bu ziyaretle Çin ile bilim, teknoloji ve inovasyon alanındaki stratejik ortaklığımızı güçlendirmeyi, Güney Afrika'dan genç bilim insanları, araştırmacılar ve girişimcileri küresel inovasyon ağlarına katılmaya teşvik etmeyi ve işbirliğini artırıp Afrika'nın bilim gündemini ilerletmeye odaklanmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.