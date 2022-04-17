Güney Afrika'daki sel felaketinde can kaybı 443'e ulaştı

Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı 443'e ulaştı.

Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında can kaybı artıyor. KwaZulu-Natal Eyalet Başbakanı Sihle Zikalala düzenlediği basın toplantısında, eyaletteki can kaybının 443'e ulaştığını ifade ederek, 63 kişinin kayıp olduğunu belirtti. Eyalette arama-kurtarma çalışmaları bir haftadır devam ederken, sellerin KwaZulu-Natal'da yaklaşık 700 milyon dolar hasara yol açtığı tahmin ediliyor.

Afet bölgesi ilan edilmişti

KwaZulu-Natal'da geçtiğimiz hafta sonu boyunca aralıksız devam eden yağış, 11 Nisan'da şiddetli sağanağa dönüşmüştü. Eyaletin merkezi ve ülkenin en büyük kentlerinden olan Durban ve çevresinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları hayatı durma noktasına getirirken, KwaZulu-Natal 13 Nisan'da afet bölgesi ilan edilmişti. Evler, yollar ve köprüler sular altında kalmış, Afrika'nın en işlek limanlarından birinde nakliye konteynerleri de suya gömülmüştü.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel