Güney Afrika'daki BRICS Liderler Zirvesi'nde 'ortak para birimi' masaya yatırılacak

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Naledi Pandor, ağustos ayında ülkesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek BRICS Liderler Zirvesi'nde, ortak para birimi konusunun tartışılacağını bildirdi.

Pandor, basına verdiği demeçte, BRICS ülkeler grubunun ortak para birimine geçmesi konusunun, 22 Ağustos'ta Johannesburg'ta gerçekleştirilecek zirvesinde çok boyutlu şekilde ele alınacağını ifade etti.

Birçok ülkenin, dış ticarette ABD doları yerine kendi para birimlerini kullanmak istediğini belirten Pandor, mevcut ekonomik durgunluk göz önüne alındığında bunun uygulanması zor bir fikir olduğuna işaret etti.

Güney Afrika Merkez Bankası Başkanı Lesetja Kganyago ise yaptığı açıklamada, ortak para birimine geçiş için ortak bir merkez bankası kurulması gerektiğine dikkati çekerek, bu merkez bankasının nerede konuşlandırılacağının da önemli bir tartışma konusu olduğunu kaydetti.

Kganyago, para birimlerinin doğası gereği ulusal nitelik taşıdığına değinerek, geniş bir coğrafyaya dağılmış BRICS ülkeleri için ortak para birimine geçişin bu açıdan zor bir süreç olduğuna dikkati çekti.

-BRICS

Brezilya, Rusya, Çin, Hindistan ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS ülkeler grubu, üye ülkeler arasında diplomatik, güvenlik ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesini amaçlıyor.

Dünya nüfusunun yüzde 40'ına ev sahipliği yapan BRICS ülkelerinin toplam gayrisafi yurt içi hasılaları (GSYİH) ise küresel hasılanın 4'te 1'inden fazlasını teşkil ediyor.