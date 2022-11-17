Güney Afrika'da "Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Çatışmasındaki Rolü" paneli Güncel Haberler Güney Afrika Cumhuriyeti'nin yürütme başkenti Pretorya'da, "Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Çatışmasındaki Rolü" paneli düzenlendi. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin yürütme başkenti Pretorya'da, " Türkiye'nin Rusya- Ukrayna Çatışmasındaki Rolü" paneli düzenlendi. Pretorya Üniversitesi'nde düzenlenen panelde, Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Başkanı Mesut Özcan, Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Ufuk Ulutaş ve Pretorya Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Roland Henwood konuşmacı olarak yer aldı. Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliği himayesinde gerçekleştirilen panelde, Rusya-Ukrayna krizi başta olmak üzere Türkiye'nin uluslararası krizlerin çözümüne yönelik izlediği başarılı politikalar ele alındı. Panelin ardından verilen öğle yemeğinde katılımcılara Türk mutfağından lezzetler ikram edildi. Kaynak: AA / Güncel Güney Afrika Türkiye Ukrayna Rusya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Güney Afrika'da 'Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Çatışmasındaki Rolü' paneli - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.