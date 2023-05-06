Güney Afrika'da Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi başladı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti.

Türk seçmenler, yürütme başkenti Pretorya ve yasama başkenti Cape Town'da yerel saatle 09.00'dan itibaren oy kullanmaya başladı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre ülkede toplam 1392 seçmen bulunuyor.

Seçmenler, bugün ve yarın oy kullanabilecek

Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Ayşegül Kandaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün ve yarın, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlarımız oylarını 09.00 ile 21.00 arasında Pretorya'daki büyükelçiliğimizde kurulan iki sandıkta kullanabilecekler." dedi.

Büyükelçi Kandaş, bu sabah sandıkların açılmasından itibaren ilk oyu kendisinin verdiğini kaydederek, "Seçimlerin güven ve huzur içinde gerçekleşmesi için her türlü tedbiri aldık. Vatandaşlarımızı geçerli kimlik belgeleriyle oy kullanmaya bekliyoruz." diye konuştu.

Sabah saatlerinden itibaren çok yüksek katılım gözlemlediklerini anlatan Kandaş, vatandaşların seçimlere ilgisinin her seçimde istikrarlı şekilde arttığını görmekten memnuniyet duyduklarını belirtti.

Cape Town'da ilk kez sandık kuruldu

Türkiye'nin Cape Town Başkonsolosu Sinan Yeşildağ, Türk seçmenlerin Cape Town'da ilk kez oy kullandığını belirterek, 6-7 Mayıs 09.00-21.00 saatlerinde Century City Kongre Merkezi'nde oy verilebileceğini kaydetti.

Başkonsolos Yeşildağ, Cape Town'daki Türk seçmenlerin sandığa beklenenden daha yüksek katılım göstermelerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.