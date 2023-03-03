Güney Afrika'da trafik kazasında 21 kişi hayatını kaybetti
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Limpopo eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 21 kişi hayatını kaybetti.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Limpopo eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 21 kişi hayatını kaybetti.
SABC'nin haberine göre, Groblersdal bölgesi yakınlarında iki yolcu minibüsü ile bir kamyonun karıştığı kazada, aralarında 6 ilkokul öğrencisinin de bulunduğu 21 kişi öldü.
Limpopo Eyalet Departmanından yapılan açıklamada, kazanın, bir yolcu minibüsünün hatalı sollaması sonucu meydana geldiği belirtildi.
Kaynak: AA / Güncel