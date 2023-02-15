Güney Afrika'da trafik kazasında 21 kişi hayatını kaybetti Güncel Haberler Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Limpopo eyaletinde bir otobüsle kamyonun çarpışması sonucu 21 kişi hayatını kaybetti. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Limpopo eyaletinde bir otobüsle kamyonun çarpışması sonucu 21 kişi hayatını kaybetti. Ülke basınında yer alan haberlere göre, N-1 otoyolu üzerinde Vervoewd tünelleri yakınlarında bir kamyonun yerel hatta yolcu taşıyan otobüse çarpması ve otobüsün nehre yuvarlanması sonucu, 19 kişi olay yerinde, 2 kişi de kaldırıldıkları hastanede öldü. Kazada yaralanan 59 kişiden 9'unun sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Güncel Kaynak: AA / Murat Özgür Güvendik Güney Afrika Güncel Haberler

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