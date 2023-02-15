Üye Girişi
Haberi Paylaş

Güney Afrika'da trafik kazasında 21 kişi hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Güney Afrika'da trafik kazasında 21 kişi hayatını kaybetti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Limpopo eyaletinde bir otobüsle kamyonun çarpışması sonucu 21 kişi hayatını kaybetti.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Limpopo eyaletinde bir otobüsle kamyonun çarpışması sonucu 21 kişi hayatını kaybetti.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, N-1 otoyolu üzerinde Vervoewd tünelleri yakınlarında bir kamyonun yerel hatta yolcu taşıyan otobüse çarpması ve otobüsün nehre yuvarlanması sonucu, 19 kişi olay yerinde, 2 kişi de kaldırıldıkları hastanede öldü.

Kazada yaralanan 59 kişiden 9'unun sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Kaynak: AA / Murat Özgür Güvendik - Güncel

Güney Afrika Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title