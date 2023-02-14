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Güney Afrika'da Trafik Kazası: 20 Ölü

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Güney Afrika'da Trafik Kazası: 20 Ölü

JOHANNESBURG, 14 Şubat (Xinhua) -- Güney Afrika Cumhuriyeti'nin yerel ulaşım yetkilileri, ülkenin en kuzeyindeki Limpopo eyaletinde bir nakit para taşıma aracının kontrolünü kaybedip karşıdan gelen bir otobüsle kafa kafaya çarpışması sonucu 20 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

JOHANNESBURG, 14 Şubat (Xinhua) -- Güney Afrika Cumhuriyeti'nin yerel ulaşım yetkilileri, ülkenin en kuzeyindeki Limpopo eyaletinde bir nakit para taşıma aracının kontrolünü kaybedip karşıdan gelen bir otobüsle kafa kafaya çarpışması sonucu 20 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Limpopo Eyaleti Ulaştırma ve Toplum Güvenliği Departmanı'nın Salı günü yaptığı açıklamada, "Kaza, Pazartesi günü saat 17.00 (TSİ 18.00) sıralarında N1-29 Mashovhela yolunda Vhembe Bölgesi'ndeki Musina yönünde meydana geldi" diye belirtildi.

Açıklamada 10 yolcunun ağır, 16'sının orta ve 35'inin de hafif şekilde yaralandığı bildirilirken, yaralı yolcuların tıbbi müdahale için hastanelere sevk edildiği kaydedildi.

Departmana göre kazanın nedeni hala araştırılıyor. Öte yandan bir polis dalış ekibi ise yakınlardaki nehirde sürüklenmiş olabilecek insanları aramak için harekete geçirildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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