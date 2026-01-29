Güney Afrika'da Trafik Kazası: 11 Ölü, 8 Yaralı

JOHANNESBURG, 29 Ocak (Xinhua) -- Güney Afrika'nın doğu kıyısındaki KwaZulu-Natal eyaletinde meydana gelen trafik kazasında en az 11 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.

Güney Afrika Yayın Kurumu'nun, yerel acil servis sağlayan ALS Paramedics'e dayandırdığı haberinde kazanın perşembe günü sabah saatlerinde Durban kentinin güneyindeki Lotus Park bölgesi yakınlarında bulunan R102 karayolunda bir tırla bir minibüsün çarpışması sonucu meydana geldiği bildirildi. Kazada aralarında bir çocuğun da bulunduğu 11 kişinin olay yerini hayatını kaybettiği, durumu kritik olan 8 kişininse acil tedavi için hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

ALS Paramedics Sözcüsü Garrith Jamieson, kazanın yerel saatle 07.30 sularında meydana geldiğini ve yoldan çıkan tırın sürüklediği minibüsün bir ağaca çarptığını söyledi.

Olayın nedenine ilişkin soruşturmanın devam ettiği bildirildi.