Güney Afrika'da soyguncular okul otobüsünü gasbetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Güney Afrika'da soyguncular okul otobüsünü gasbetti

AA - Murat Özgür Güvendik - Güncel
 - Güncelleme:
Güney Afrika'da soyguncular okul otobüsünü gasbetti

Güney Afrika'nın Mpumalanga eyaletinde bir grup silahlı soyguncu, bir okul otobüsünü gasbetti.

Güney Afrika'nın Mpumalanga eyaletinde bir grup silahlı soyguncu, bir okul otobüsünü gasbetti.

The South African'ın haberine göre, çok sayıda silahlı soyguncunun bulunduğu grup, Standerton bölgesinde 65 öğrenci taşıyan seyir halindeki bir okul servisine saldırdı.

Haberde, soyguncuların araçtaki öğrencileri indirdikten sonra otobüsü alarak kayıplara karıştığı belirtildi.

Polisin, gasbedilen aracı bulmak için çalışmalar yürüttüğü bildirildi.

AA / Murat Özgür Güvendik - Güncel

Güney Afrika, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title